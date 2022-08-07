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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин: «Вызывает удивление слепая вера в немцев»

07 Августа 2022 • 19:15 Комментировать
Краснодар
3:0
Локомотив Москва
окончен

В четвертом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» разгромил в домашнем матче московский «Локомотив», забив тому целых три мяча. Бывший голкипер московского клуба и российской сборной Руслан Нигматуллин считает, что в команде отсутствуют стратегия и вектор движения, из-за чего ее результаты столь невыразительны. Целых шестнадцать лет «Локомотив» не стартовал так скверно в чемпионате России.

- Никто не удивлен результатом «Локомотива», удивление вызывает только слепая вера в немецких «специалистов». Потому что непонятен вектор развития клуба, понятно лишь то, что идет осваивание бюджета, - цитирует Нигматуллина «Рейтинг Букмекеров».

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин
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