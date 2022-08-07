Наумов рассказал, кто виноват в провале «Локомотива»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о крупном поражении команды в гостевом матче четвертого тура чемпионата России против «Краснодара». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «быков». Все три мяча были забиты под занавес второго тайма.

«Это результат работы данного тренерского штаба. Клуб пошел на поводу у немцев. Надо всё исправлять - убирать тренерский штаб», - приводятся слова Наумова на страницах Metaratings.ru.

В настоящий момент пост главного тренера «Локомотива» занимает Йозеф Циннбауэр. Под его руководством команда набрала два балла в четырех стартовых турах и занимает 13-е место в таблице. Следующий матч «железнодорожники» проведут на своем поле с самарскими «Крыльями Советов».