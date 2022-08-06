​Перенос матча «Краснодар» - «Локомотив» не обсуждается

В субботу проскочила информация о том, что матч «Краснодар» - «Локомотив» может быть сдвинут по времени из-за слишком жаркой погоды. Впрочем, эта информация не имеет под собой никакой почты. Перенос матча по времени не обсуждается, о чём сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

«Краснодар» и «Локомотив» должны начать поединок четвёртого тура Российской премьер-лиги в восемь часов вечера по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Краснодар» имеет четыре очка в кармане, а «Локомотив» - два.