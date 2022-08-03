Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Логашов объявил о завершении карьеры

03 Августа 2022 • 17:19 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
2.45 3.65 2.75
06.08 20:00

Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов объявил о завершении карьеры профессионального игрока.

Логашов сказал «Спорт-Экспрессу, что устал мучиться, устал от игры на профессиональном уровне и постоянных сборов, уже хочется спокойно порыбачить. Игрок сообщил, что перешел в футбольный клуб «БроукБойз», который выступает в Медийной футбольной лиге.

30-летний футболист выступал за «Химки», «Анжи», «Локомотив», «Ростов» и другие клубы, последней командой игрока стала «Кубань», которую он покинул минувшей зимой. В прошлом сезоне Логашов принял участие в двух матчах Первой лиги, проведя на поле 75 минут.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кубань Арсений Логашов Медийная Футбольная лига БроукБойз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
18:17 · Россия. Премьер-лига
Уткин оценил идею с платными обращениями в ЭСК
17:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Монтеса рассказал о ходе переговоров с «Динамо»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Блогер Литвин сможет руководить «Сахалинцем», несмотря на длительную дисквалификацию
17:50 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, при каком условии «Динамо» заплатит десять миллионов евро за Монтеса
17:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия готов принять участие в матче с «Уралом»
17:40 · Россия. Премьер-лига
​На «Спартак» наложили штраф 1
17:20 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Урунов не хочет уходить из «Спартака» - дело в деньгах
17:19 · Россия. Премьер-лига
Логашов объявил о завершении карьеры
17:04 · Россия. Премьер-лига
Актёр из сериала «Реальные пацаны» будет играть в Медиалиге
16:55 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» оштрафовали за неподобающее поведение игроков на поле
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаля оштрафовали после крупной победы «Спартака»
16:35 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил штраф за поведение болельщиков на матче с «Динамо»
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на матч «Краснодар» - «Локомотив»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Угаров считает, что Малком дёшево обошёлся «Зениту»
16:26 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1
​Блогер Литвин дисквалифицирован РФС на полтора года – он ударил судью после матча официально
Все новости
Рекомендуем