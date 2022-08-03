Бывший защитник «Локомотива» Арсений Логашов объявил о завершении карьеры профессионального игрока.

Логашов сказал «Спорт-Экспрессу, что устал мучиться, устал от игры на профессиональном уровне и постоянных сборов, уже хочется спокойно порыбачить. Игрок сообщил, что перешел в футбольный клуб «БроукБойз», который выступает в Медийной футбольной лиге.

30-летний футболист выступал за «Химки», «Анжи», «Локомотив», «Ростов» и другие клубы, последней командой игрока стала «Кубань», которую он покинул минувшей зимой. В прошлом сезоне Логашов принял участие в двух матчах Первой лиги, проведя на поле 75 минут.