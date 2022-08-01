Мещеряков объяснил, почему «Локомотив» раскрыл сумму трансфера Бека Бека в «Ниццу»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о переходе экс-игрока «железнодорожников» Алексиса Бека Бека в «Ниццу».

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что сумма трансфера 21-летнего француза составила 12 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. Также «железнодорожники смогут получить 5 процентов от будущей перепродажи игрока.

«Почему «Локомотив» опубликовал сумму трансфера? «Локомотив» всегда борется за лидирующие места, а сейчас находится на третьем месте с конца. В этом и кроется ответ на вопрос. У «Локомотива» игра есть? Нет», — цитирует Мещерякова «Спорт День за Днём».

После трёх туров «железнодорожники» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе два набранных очка. Следующий матч «железнодорожники» проведут 6 августа против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.