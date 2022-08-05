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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев не верит в «Локомотив»

05 Августа 2022 • 23:32 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
2.45 3.65 2.70
Через 19 ч. 2 мин.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер московского «Локомотива», не верит в то, что команда сможет победить в четвертом туре. После разгрома, учиненного «железнодорожникам» в предыдущем туре питерским «Зенитом», на «Локомотив» обрушилось очень много критики. В четвертом туре москвичам вновь предстоит сразиться с сильным конкурентом - «Краснодаром». Игнатьев не верит в победу «Локомотива».

-  Думаю, «Локомотив» не заберет три очка, к тому же «Краснодар» будет играть при своих болельщиках. У краснодарских футболистов взыграет совесть, они будут иметь минимальное преимущество, - заявил Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет шестого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Борис Игнатьев
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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