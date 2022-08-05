Игнатьев не верит в «Локомотив»

Борис Игнатьев, бывший главный тренер московского «Локомотива», не верит в то, что команда сможет победить в четвертом туре. После разгрома, учиненного «железнодорожникам» в предыдущем туре питерским «Зенитом», на «Локомотив» обрушилось очень много критики. В четвертом туре москвичам вновь предстоит сразиться с сильным конкурентом - «Краснодаром». Игнатьев не верит в победу «Локомотива».

- Думаю, «Локомотив» не заберет три очка, к тому же «Краснодар» будет играть при своих болельщиках. У краснодарских футболистов взыграет совесть, они будут иметь минимальное преимущество, - заявил Игнатьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдет шестого августа.