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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сторожук: «Набираем, это приятно»

07 Августа 2022 • 02:07 Комментировать
Краснодар
3:0
Локомотив Москва
окончен

В четвертом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» разгромил в домашнем матче московский «Локомотив», забив тому целых три мяча. Наставник кубанского клуба Александр Сторожук доволен тем, что его команда демонстрирует прогресс. Он считает это важным фактором для дальнейшего роста результатов «быков».

- Сегодня была команда на поле в том плане, что уже где-то есть и взаимодействия, и комбинации, и в обороне уже набираем. Набираем по ходу сезона, это приятно, - цитирует Сторожука телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» сыграет в Москве с «Динамо», этот матч состоится 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Сторожук
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окончен Краснодар 3:0 Локомотив Москва 2.45 3.70 2.75
окончен Ахмат 0:0 Зенит 5.50 4.30 1.58
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