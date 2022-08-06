Мостовой считает, что «Краснодар» и «Локомотив» не выявят победителя

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча четвертого тура РПЛ «Краснодар» - «Локомотив».

«Думаю, что в матче «Краснодар» — «Локомотив» будет ничья. Обе команды сейчас показывают несолидный, немножко детский футбол», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт считает, что «Локомотив» при немцах так ничего и не начнет показывать на поле, а «Краснодар» просто перекатывает мяч, потому что там играют молодые и неопытные футболисты.

«Краснодар» встретится с «Локомотивом» в матче четвертого тура РПЛ, игра пройдет сегодня, 6 августа, в 20:00 по мск.