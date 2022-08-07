В «Локомотиве» приняли решение по тренерскому штабу

Футбольный функционер Томас Цорн, занимающий пост спортивного директора московского «Локомотива», высказался относительно возможного увольнения нынешнего тренерского штаба команды.

«Не думаем о смене тренерского штаба. Конечно, нельзя оправдывать такой результат, но отставка Циннбауэра не рассматривается», - приводятся слова Цорна на страницах «РБ Спорта».

В матче четвертого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» на выезде встречался с «Краснодаром». Москвичи потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

По итогам четырех туров «железнодорожники» с двумя очками занимают 14-е место в турнирной таблице.