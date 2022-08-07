​Смородская призывает руководство «Локомотива» уйти в отставку

«Локомотив» провалил старт нового чемпионата. Команда Йозефа Циннбауэра набрала только два очка в четырёх турах Российской премьер-лиги при разности мячей 3:11. По поводу результатов «железнодорожников» высказалась Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента клуба.

«Локомотив» находится там, куда руководство завело команду. Первое, что нужно сделать – всем уйти в отставку: Леонченко, Цорну», - высказалась Смородская, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником московской команды будут «Крылья Советов».