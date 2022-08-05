«Фламенго» не хочет отпускать своего защитника Лео Перейру в «Краснодар».

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» уже отправил во «Фламенго» запрос, но условия бразильцев совсем не устроили. «Фламенго» вообще не стремится продавать Перейру, видя в нем большую перспективу и только значительно улучшенное предложение от «Краснодара» может заставить «Фламенго» передумать.

Ранее представитель 26-летнего футболиста сообщил, что переговоры между сторонами действительно ведутся.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет три с половиной миллиона евро.