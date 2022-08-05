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«Фламенго» не устраивает предложение «Краснодара» по Перейре эксклюзив

05 Августа 2022 • 17:54 Комментировать
Краснодар
...
Локомотив Москва
2.45 3.65 2.70
06.08 20:00

«Фламенго» не хочет отпускать своего защитника Лео Перейру в «Краснодар».

По информации «Евро-Футбол.Ру», «Краснодар» уже отправил во «Фламенго» запрос, но условия бразильцев совсем не устроили. «Фламенго» вообще не стремится продавать Перейру, видя в нем большую перспективу и только значительно улучшенное предложение от «Краснодара» может заставить «Фламенго» передумать.

Ранее представитель 26-летнего футболиста сообщил, что переговоры между сторонами действительно ведутся.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость игрока составляет три с половиной миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Краснодар Трансферы футбола - лето 2022 Лео Перейра
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КРАСНОДАР ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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