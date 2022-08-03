​Кордоба должен сыграть с «Локомотивом» после травмы

Джон Кордоба пропустил матч «Краснодара» против «Урала» из-за полученной ранее травмы. Впрочем, повреждение колумбийского форварда оказалось не таким серьёзным. Кордоба должен принять участие в игре Российской премьер-лиги против «Локомотива», о чём на своих страницах рассказывает sport24.

Матч между «Краснодаром» и «Локомотивом» пройдёт в субботу, 6 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Всего за «Краснодар» Джон Кордоба провёл 18 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт шесть результативных ударов и четыре голевых паса.