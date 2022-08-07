«Локомотив» установил клубный антирекорд

В рамках четвертого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» на выезде потерпел крупное поражение от «Краснодара». «Железнодорожники» уступили со счетом 0:3.

Таким образом, столичный коллектив установил клубный рекорд. Команда пропустила целых 11 голов в четырех стартовых турах, чего не случалось ранее.

После четырех поединков на счету подопечных Йозефа Циннбауэра всего два набранных балла. «Локомотив» занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч «железнодорожники» проведут против самарских «Крыльев Советов» в субботу, 13 августа.