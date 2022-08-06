​Матч «Краснодар» - «Локомотив» могут сдвинуть по времени

В главном матче четвёртого тура Премьер-лиги России сыграют «Краснодар» и «Локомотив». Стартовый свисток футболисты и зрители на стадионе могут услышать не в 20:00 по московскому времени, а позже. Как сообщает в своём телеграм-канале комментатор Роман Нагучев, существует вероятность сдвига матча на более позднее время из-за жары. В настоящий момент столбик термометра в Краснодаре показывает +32 градуса.

Следить за матчем между «Краснодаром» и «Локомотивом» можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

После трёх туров «Краснодар» имеет в своём активе четыре очка, а «Локомотив» - два.