Булыкин удивлён разгромом «Локомотива»

Четвертый тур российской Премьер-лиги вновь принес разочарование поклонникам московского «Локомотива» - последний чемпион России до эры «Зенита» вновь проиграл с крупным счетом, на этот раз «Краснодару», который сейчас не назовешь грандом российского футбола. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий «Локомотива», удивлен очередным разгромом «железнодорожников».

- Честно говоря, удивлен, что «Локомотива» опять получил разгром. Учитывая, какие футболисты и сколько денег потрачено и всё остальное, «Локомотив» как минимум должен был играть вничью, а еще лучше выигрывать, потому что очков на старте чемпионата мало, - цитирует Булыкина Матч ТВ.

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома «Крылья Советов».