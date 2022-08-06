Мусаев – о Сулейманове: «Ему говорили, что он новый Месси»

Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев вспомнил о работе с Магомедом-Шапи Сулеймановым, который провёл прошлый сезон на правах аренды за турецкий «Гиресунспор». Напомним, что в минувшей кампании 22-летний игрок отметился 3 голами и одним ассистом в чемпионате Турции.
«Когда ему стали говорить, что он новый Месси, кто‑то, наверное, подсказал, что тренер неправильно его оценивает», – сказал Мусаев в интервью «Матч ТВ».
Сулейманов уже вернулся в «Краснодар» из аренды в Турции и успел провести три матча в новом сезоне Российской премьер-лиги. В первых матча кампании игрок не отметился ни одним результативным действием.
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