Нападающий «Локомотива» Кухта может быть дисквалифицирован на шесть матчей за грубую игру в чемпионате Чехии

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта, выступающий за пражскую «Спарту» на правах аренды, может быть дисквалифицирован на шесть матчей, сообщает isport.cz.

Напомним, форвард был удалён с поля в матче 1-го тура чемпионата Чехии после того, как наступил на голову голкиперу «Слована» Оливье Влигену уже в компенсированное время.

По информации источника, Кухта также может быть оштрафован примерно на 2 тысячи евро. Решение о наказании для игрока должно быть принято 4 августа.

25-летний Кухта перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из пражской «Славии» за 5 миллионов евро. Всего в составе «железнодорожников» форвард провёл 11 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.