Бека Бека — болельщикам «Локомотива»: Вы навсегда остаётесь в моём сердце, я вас люблю

Полузащитник Алексис Бека Бека попрощался с фанатами московского «Локомотива» после своего перехода в «Ниццу».

«Дорогие болельщики! Вы меня тепло приняли, будто бы я был одним из ваших детей. От души говорю вам огромное спасибо за все то, что вы сделали для меня», — приводит слова Бека Бека официальный сайт «Локомотива».

Игрок отметил, что в каждой игре старался отдавать все силы на поле, чтобы поклонники могли гордиться им и всей командой.

Напомним, 21-летний полузащитник покинул московский «Локомотив» и перешел в «Ниццу», сумма сделки составила 12+2 миллиона евро. За «железнодорожников» он провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.