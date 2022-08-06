«Локомотив» выдаёт худший старт сезона за последние 16 лет

Четвертый тур российской Премьер-лиги вновь принес разочарование поклонникам московского «Локомотива» - последний чемпион России до эры «Зенита» вновь проиграл с крупным счетом, на этот раз «Краснодару», который сейчас не назовешь грандом российского футбола.

В результате в первых четырех матчах клуб набрал лишь два очка из двенадцати возможных. Столь неудачного начала сезона у команды не было с 2006 года, когда в первых четырех турах «Локомотив» набрал лишь одно очко.

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома самарские «Крылья Советов», игра состоится 13 августа.