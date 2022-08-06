Игнатьев: «Локомотив» играет «как пойдёт»

Четвертый тур российской Премьер-лиги вновь принес разочарование поклонникам московского «Локомотива» - последний чемпион России до эры «Зенита» вновь проиграл с крупным счетом, на этот раз «Краснодару».

Борис Игнатьев, бывший тренер российской сборной, успевший поработать и в «Локомотиве», расстроен игрой клуба. Он не видит в игроках волевых качеств и мотивации.

- Одна команда была мотивированна и ответственна, хотела добиться результата, активно боролась. Но вот «Локомотив» провел матч «как пойдет», особо не вкладывая усилий. Показалось, во втором тайме у них явно не хватало кондиций, они плохо готовы, - заявил Игнатьев в эфире телеканала Матч ТВ.

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома самарские «Крылья Советов».