Циннбауэр: «Мы не ожидали такого начала сезона»

Четвертый тур российской Премьер-лиги вновь принес разочарование поклонникам московского «Локомотива» - последний чемпион России до эры «Зенита» вновь проиграл с крупным счетом, на этот раз «Краснодару». Наставник московского клуба Йозеф Циннбауэр поделился своим мнением о причинах сухого поражения. В последних двух матчах команда пропустила восемь голов и не забила ни одного.

- Если ты не забиваешь, осложняешь себе жизнь. Мы не рассчитывали, что так начнем сезон. Это неожиданный для нас результат. Надо не опускать голову, - цитирует Циннбауэра телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российской Премьер-лиги «Локомотив» примет дома самарские «Крылья Советов».