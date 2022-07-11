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В «Шальке» прокомментировали возможный переход Бюльтера в «Локомотив»

11 Июля 2022 • 20:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Спортивный директор «Шальке» Рувен Шрёдер отреагировал на информацию об отказе «Локомотиву» в трансфере Мариуса Бюльтера.

«В «Шальке» даже не поступало предложений от «Локомотива» по возможному переходу Бюльтера. Но если вдруг «Локомотив» направит предложение, то без разговоров отвечу — нет», — заявил Шрёдер «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что немецкий «Шальке» отверг предложение «Локомотива», потому что главный тренер команды Франк Крамер рассчитывает на Бюльтера в предстоящем сезоне. Стоимость футболиста по данным портала transfermarkt составляет два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Шальке 04 Франк Крамер Мариус Бюльтер Рувен Шрёдер
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