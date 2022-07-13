В «Пари НН» озвучили цель на новый сезон РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал о целях команды в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги.

«Какая цель на предстоящий сезон? Это 8-12-е место. Есть ли игроки травмированные после сборов? Нет, все прошло хорошо», — приводит слова Измайлова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне чемпионата России «Пари НН» занял одиннадцатое место в турнирной таблице, набрав в свой актив 33 очка в 30 матчах.

Новый розыгрыш РПЛ нижегородский клуб начнет гостевой встречей против «Локомотива», встреча пройдет 17 июля, начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.