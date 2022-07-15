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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Пари НН» Сулейманов: «Дзюба бы нам не подошёл»

15 Июля 2022 • 14:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

Футболист отметил работу нового главного тренера команды Михаила Галактионова, который, по словам Сулейманова, успел изменить тактику игры нижегородцев. Кроме того, форвард высказался о бывшем футболисте «Зенита» Артёме Дзюбе, который в данный момент тренируется с казанским «Рубином».

«Хотим подняться на строчку или несколько выше, сам надеюсь забить больше голов, чем в предыдущем сезоне.

Хотел бы позвать Дзюбу в «Пари НН»? Нет, он бы нам не подошёл, потому что у нас есть Сулейманов», — приводит слова нападающего Metaratings.

В минувшем сезоне 22-летний Сулейманов провёл в составе нижегородской команды 25 матчей, отметившись одним забитым голом и двумя результативными передачами.  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Тимур Сулейманов Пари НН
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