Цорн: «Есть желание оставить Ротенберга в клубе»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о желании оставить бывшего защитника «железнодорожников» Бориса Ротенберга в клубе.

«Мы общаемся с Ротенбергом, есть обоюдное желание оставить его в клубе. Как только будет какое-то решение, мы сразу об этом объявим», — цитирует Цорна «Чемпионат».

Нынешним летом 36-летний Ротенберг официально объявил о завершении спортивной карьеры. В последний раз экс-футболист выходил на поле 5 декабря 2018 года в матче Кубка России против казанского «Рубина».

Помимо «Локомотива», в России Ротенберг выступал за «Ростов», «Динамо», «Кубань», «Аланию», «Химки» и «Шинник».