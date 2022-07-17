В воскресенье «Локомотив» проведёт первый матч нового чемпионата – команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Пари НН». Пресс-служба московского клуба объявила о решении накрыть третий сектор южной трибуны. Сектор накрыли полотном с изображением футболки с номером 12, символизирующим фанатов. Ниже можно увидеть надпись «До скорой встречи».

Таким образом «Локомотив» выразил уважение активным фанатам клуба. Они, как известно, объявили бойкот из-за внедрения в России системы с электронным паспортом болельщика - Fan ID.

Следить за матчем «Локомотив» - «Пари НН» можно будет в текстовой трансляции.