Кротов посвятил свой гол Ярцеву

«Пари НН» начал очередной сезонный марафон российской Премьер-лиги с ничьей в матче с «Локомотивом». Оба гола в этом матче были забиты во второй половине игры. На гол Изидора гости ответили мячом Вячеслава Кротова на 70-й минуте - он и принес команде первое очко в сезоне. Свой успех Кротов посвятил безвременно ушедшему в возрасте 75 лет Георгию Ярцеву.

- Самое главное, что показали характер. Хотел бы, пользуясь случаем, посвятить гол Александру Козлову — моему другу. И Георгию Ярцеву. Царствие небесное, - цитирует Кротова клубная пресс-служба.

Во втором туре «Пари НН» сыграет в гостевом матче с «Сочи», игра состоится 24 июля.