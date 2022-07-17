​Изидор стал автором первого гола «Локомотива» в сезоне

В воскресенье вечером «Локомотив» принимает «Пари НН» в рамках первого тура чемпионата России. Открыть счёт команде Йозефа Циннбауэра удалось в начале второго тайма. Автором результативного удара стал нападающий Вильсон Изидор. Ассистентом в этом голе выступил полузащитник Антон Миранчук.

Стоит отметить, что с 28-й минуты «Локомотив» играет в численном большинстве – в составе «Пари НН» удаление заработал Тимур Сулейманов.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Пари НН» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.