Галактионов: «Эмоциональный фон после такой ничей очень хороший»

«Пари НН» начал очередной сезонный марафон российской Премьер-лиги с ничьей в матче с «Локомотивом». Оба гола в этом матче были забиты во второй половине игры, при этом «Пари НН» выступал в меньшинстве после удаления Тимура Сулейманова еще в середине первого тайма.

Тем не менее, гости смогли отыграться даже после того, как пропустили первыми. Наставник клуба Михаил Галактионов прокомментировал итоги игры, выразив удовлетворение результатом.

- Качество игры в атаке нас сегодня не удовлетворило, а в обороне ребята действовали организованно, даже когда находились на поле вдесятером. Хозяева владели территорией и создали несколько моментов, но Нигматуллин сыграл надежно. Эмоциональный фон после ничьи с «Локомотивом» очень хороший, - цитирует Галактионов пресс-служба «Пари НН».

Во втором туре «Пари НН» сыграет в гостевом матче с «Сочи», игра состоится 24 июля.