Галактионов: «Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» для канала «Матч Премьер».

- 1:1 на выезде в матче, в котором большую часть времени играли в меньшинстве. Довольны ли этим результатом?

- Естественно, что удаление на такой ранней стадии, и по-другому строится стратегия игры. Поэтому надо разделить на две части. Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило. С точки зрения организации игры в обороне очень хорошо. Хороший эмоциональный фон, а результат - тоже очень хорошо.

- По качеству игры разделяете по зонам - какими-то моментам довольны, а какими-то не очень?

- Еще раз говорю, что удаление подпортило стратегию игры, потому что мы планировали начать немного в другом ключе и продолжить в другом ключе. Поэтому с точки зрения организации атакующих действий нам надо улучшать это. С точки зрения контратакующих действий мы выбегали в быстрые контратаки. По организации в обороне даже в меньшинстве действовали очень организованно.

- С чем была связана замена Майга? Со стороны показалось, что в первом тайме он был не плох, несколько раз заблокировал удары соперника, перехватывал мячи.

- Нам был нужен более свежий игрок, который нацелен еще и на созидание, не только на оборону, который сможет зацепиться за мяч, сможет побыстрее выбить его вперед, искать адреса нападающих.

- Скажите про голевую атаку «Пари НН», Гоцук оказался впереди и отвлекал защитников. Было ли это вашей командой, что он в какой-то момент должен подключиться в одну из контратак, или это было ситуативно?

- С точки зрения выхода в контратаку есть определенный алгоритм, который наигрывается, но с точки зрения подключения Гоцука это хаотичный момент, который принес нам результат. Но в целом ситуацию мы проговаривали с футболистами.

- В первом тайме было очень много атак «Локомотива» через его левый фланг через Тикнизяна, Миранчук часто смещался и взаимодействовал. Во втором тайме этих атак стало гораздо меньше. Как-то делали на этом акцент в перерыве?

- Безусловно, мы подсказали ребятам перестроиться с точки зрения игры в обороне и перестроений. Мы говорим о том, что владеть территорией - это не владеть инициативой. Поэтому да, контроль мяч был на стороне у «Локомотива», они пользовались большинством, но с точки зрения создания моментов, несколько острых моментов было, и Нигматуллин играл очень надежно.

- Трансферное окно еще не закрыто. Стоит ли от команды ждать усиления? Есть ли позиции, которые требуют этого усиления?

- Я думаю, что хочет каждая команда. Если будет качественный игрок, не один тренер, ни одна команда от этого не откажется. С точки зрения позиций не совсем корректно говорить о футболистах, которые у нас находятся. Мы им доверяем, они на сегодняшний день в команде, они работают, и мы на них надеемся. Будет футболист, который нас усилит, мы с удовольствием его возьмем.