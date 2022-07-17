Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило»

17 Июля 2022 • 20:46 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» для канала «Матч Премьер».

- 1:1 на выезде в матче, в котором большую часть времени играли в меньшинстве. Довольны ли этим результатом?

- Естественно, что удаление на такой ранней стадии, и по-другому строится стратегия игры. Поэтому надо разделить на две части. Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило. С точки зрения организации игры в обороне очень хорошо. Хороший эмоциональный фон, а результат - тоже очень хорошо.

- По качеству игры разделяете по зонам - какими-то моментам довольны, а какими-то не очень?

- Еще раз говорю, что удаление подпортило стратегию игры, потому что мы планировали начать немного в другом ключе и продолжить в другом ключе. Поэтому с точки зрения организации атакующих действий нам надо улучшать это. С точки зрения контратакующих действий мы выбегали в быстрые контратаки. По организации в обороне даже в меньшинстве действовали очень организованно.

- С чем была связана замена Майга? Со стороны показалось, что в первом тайме он был не плох, несколько раз заблокировал удары соперника, перехватывал мячи.

- Нам был нужен более свежий игрок, который нацелен еще и на созидание, не только на оборону, который сможет зацепиться за мяч, сможет побыстрее выбить его вперед, искать адреса нападающих.

- Скажите про голевую атаку «Пари НН», Гоцук оказался впереди и отвлекал защитников. Было ли это вашей командой, что он в какой-то момент должен подключиться в одну из контратак, или это было ситуативно?

- С точки зрения выхода в контратаку есть определенный алгоритм, который наигрывается, но с точки зрения подключения Гоцука это хаотичный момент, который принес нам результат. Но в целом ситуацию мы проговаривали с футболистами.

- В первом тайме было очень много атак «Локомотива» через его левый фланг через Тикнизяна, Миранчук часто смещался и взаимодействовал. Во втором тайме этих атак стало гораздо меньше. Как-то делали на этом акцент в перерыве?

- Безусловно, мы подсказали ребятам перестроиться с точки зрения игры в обороне и перестроений. Мы говорим  о том, что владеть территорией - это не владеть инициативой. Поэтому да, контроль мяч был на стороне у «Локомотива», они пользовались большинством, но с точки зрения создания моментов, несколько острых моментов было, и Нигматуллин играл очень надежно.

- Трансферное окно еще не закрыто. Стоит ли от команды ждать усиления? Есть ли позиции, которые требуют этого усиления?

- Я думаю, что хочет каждая команда. Если будет качественный игрок, не один тренер, ни одна команда от этого не откажется. С точки зрения позиций не совсем корректно говорить о футболистах, которые у нас находятся. Мы им доверяем, они на сегодняшний день в команде, они работают, и мы на них надеемся. Будет футболист, который нас усилит, мы с удовольствием его возьмем.

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
окончен Локомотив Москва 1:1 Пари НН
Идет 45 минута Краснодар 2:1 Факел
Идет 45 минута Динамо Москва 1:0 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
20:59 · Россия. Первая лига
«Уфа» проиграла «Кубани»
20:58 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» начал сезон с победы над «Шинником»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Травма больше не беспокоит»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» упустил победу над «Пари НН» - видео видео
20:46 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что не удивится возвращению Рангника в «Локомотив»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Корнюшин: «Как у лошади, шоры закрылись, рельсы проложились, и бежал, чтобы отбить мяч подальше»
20:37 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА следит за Савио эксклюзив
20:19 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр: Есть доверие к Худякову, но пока нельзя назвать его основным вратарём
20:17 · Россия. Первая лига
«Рубин», «Арсенал» и «Волгарь» начали сезон с побед
20:10 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Очень рады были, что это празднование совпало именно с «Краснодаром»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Сторожук: «Думаю, в целом в хорошем настроении подошли к сезону»
20:04 · Россия. Премьер-лига
Бородюк рассказал о своих переживаниях в матче против «Сочи»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Постараемся сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном»
19:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Заканчивали сезон с одними иностранцами, сейчас их не стало, ничего нового»
Все новости
Рекомендуем