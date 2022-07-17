Булыкин рассказал, чего ожидает от матча «Локомотива» с «Пари НН»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле «Пари НН».

По мнению Булыкина, «Локомотив» является фаворитом этой встречи, несмотря на предсказуемость российского чемпионата.

«Жду хорошей игры и понимания, на что способна команда и футболисты, как тренер справляется с командой. Думаю, уже в первой игре можно сделать какие-то выводы», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Пари НН» состоится сегодня, 17 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.