Наумов: «Баринову стоит попробовать себя в Европе»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о будущем полузащитника «железнодорожников» Дмитрия Баринова.

Ранее хавбек заявил, что остаётся в «Локомотиве».

Однако Наумов считает, что 25-летнему футболисту стоит попробовать свои силы в Европе.

«Я думаю, время пришло. В нашем футболе он на ведущих ролях. Но если нет предложения от хорошего клуба, то надо играть в России и доказывать, что он сильный игрок. Тогда будут предложения», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Баринов провёл в составе «Локомотива» 30 матчей, отметившись двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника с московским клубом истекает летом следующего года.