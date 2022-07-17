Циннбауэр: Есть доверие к Худякову, но пока нельзя назвать его основным вратарём

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал конкуренцию на вратарской позиции.

Циннбауэр сказал «Чемпионату», что во вратарской линии всегда нужно следить за тем, кто лучше. Даниил Худяков провел хорошую встречу. Нужно смотреть, что будет происходить в следующих матчах. Позиция будет зависеть от состояния игроков. Нельзя назвать Худякова основным голкипером прямо сейчас, но у тренерского штаба полное доверие к вратарю.

В первом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» упустил победу над «Пари НН», играя в большинстве с 28-й минуты. Встреча завершилась со счетом 1:1.