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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Магкеев: «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за первое место»

18 Июля 2022 • 07:21 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался об амбициях своей команды в новом сезоне. В стартовом туре Премьер-лиги «железнодорожники» потеряли очки, сыграв вничью с «Пари НН» (1:1).

«Локомотив» может претендовать на самые высокие места. С «Зенитом» можно бороться за первое место», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» четыре раз подряд становился чемпионом России. «Локомотив» в прошлом сезоне финишировал лишь на пятом месте.

В следующем туре Премьер-лиги «железнодорожники» на своем поле примут «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев
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