Магкеев: «Локомотив» может бороться с «Зенитом» за первое место»

Защитник столичного «Локомотива» Станислав Магкеев высказался об амбициях своей команды в новом сезоне. В стартовом туре Премьер-лиги «железнодорожники» потеряли очки, сыграв вничью с «Пари НН» (1:1).

«Локомотив» может претендовать на самые высокие места. С «Зенитом» можно бороться за первое место», - передает слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» четыре раз подряд становился чемпионом России. «Локомотив» в прошлом сезоне финишировал лишь на пятом месте.

В следующем туре Премьер-лиги «железнодорожники» на своем поле примут «Ростов».