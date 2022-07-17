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Калинский: «Конечно, выходили играть на победу, но матч складывался тяжелейшим для нас образом»

17 Июля 2022 • 19:45 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Пари НН» (1:1) Николай Калинский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ничья в меньшинстве. Можно ли поздравить с этим результатом? Или все-таки на победу играли?

- Конечно, выходили играть на победу, но как складывался матч тяжелейшим для нас образом. Удаление в первом тайме, и состояние, скажу честно, тяжело было дышать и  плохо двигались. В перерыве очень серьезно поговорили, сказали, что надо терпеть, ждать своего шанса  и бежать в контратаку, что у нас и получилось, мы сравняли счет. Очко в копилку.

- Расскажите про эту контратаку, вы стали автором голевой передачи. Было такое впечатление, что все защитники «Локомотива» отвлеклись на Гоцука, который в тот момент пошел в атаку. Что там было?

- Гоцук, наверное всех отвлек, Стоцкий получил мяч, я сказал Кротову, чтобы он освободил зону мне, пошла передача на меня, и я ему скинул, он забил. Мы бежали, он забил, все так и получилось.

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Калинский Пари НН
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