Калинский: «Конечно, выходили играть на победу, но матч складывался тяжелейшим для нас образом»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Пари НН» (1:1) Николай Калинский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ничья в меньшинстве. Можно ли поздравить с этим результатом? Или все-таки на победу играли?

- Конечно, выходили играть на победу, но как складывался матч тяжелейшим для нас образом. Удаление в первом тайме, и состояние, скажу честно, тяжело было дышать и плохо двигались. В перерыве очень серьезно поговорили, сказали, что надо терпеть, ждать своего шанса и бежать в контратаку, что у нас и получилось, мы сравняли счет. Очко в копилку.

- Расскажите про эту контратаку, вы стали автором голевой передачи. Было такое впечатление, что все защитники «Локомотива» отвлеклись на Гоцука, который в тот момент пошел в атаку. Что там было?

- Гоцук, наверное всех отвлек, Стоцкий получил мяч, я сказал Кротову, чтобы он освободил зону мне, пошла передача на меня, и я ему скинул, он забил. Мы бежали, он забил, все так и получилось.