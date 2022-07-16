Перед стартом в новом чемпионате «Локомотив» представил новую домашнюю форму. Основной цвет футболки – тёмно-зелёный. Также на футболке можно заметить красные элементы. При этом надписи, в том числе эмблема, выполнены в жёлтом цвете, что сразу обращает на себя внимание.

Основной цвет шорт в новой форме – красный, а гетр – тёмно-зелёный.

Отметим, что техническим спонсором «Локомотива» является известная компания Nike.

Первый матч нового чемпионата «Локомотив» проведёт в воскресенье, 17 июля. Соперником команды Йозефа Циннбауэра будет «Пари НН». Стартовый свисток футболисты услышат в 17:30 по московскому времени.