«Аталанта» заинтересована в игроке «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в «Аталанте», сообщает Mediafootmarseille.

По информации источника, итальянский клуб интересуется не только «железнодорожником», но и хавбеком «Саутгемптона» Ибраимой Диалло. Напомним, что за «Аталанту» уже выступает экс-игрок «Локомотива» Алексей Миранчук.

21-летний Бека-Бека перешёл в «Локомотив» из «Кана» летом прошлого года. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок молодёжной сборной Франции провёл за «красно-зелёных» 26 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 3 миллиона евро.