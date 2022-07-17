Корнюшин: «Как у лошади, шоры закрылись, рельсы проложились, и бежал, чтобы отбить мяч подальше»

Защитник «Пари НН» Даниил Корнюшин поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:1) для «Матч Премьер».

- Тут, конечно, 100% можно поздравить. Хочу поблагодарить всю команду, все бились до последней минуты, до последней секунды, все катились под мяч. Могу сказать только: «Парни, дальше работаем», будем только набирать очки максимально.

- Смотрели ли вчера матч «Ахмат» - «Спартак», где был очень похожий сценарий, один в один. Тоже удаление у команды, тоже она пропускает и в итоге счет сравнивает. Были ли сегодня такие ассоциации?

- Мы думали только как решить свою ситуацию. Смотрели, но мысли на поле были только как добежать, спасти игру и выиграть, а там уже как получилось.

- В первом тайме против вас очень много играли. Тикнизян очень часто подключался к атакам, взаимодействовал с Миранчуком. Как удалось начать сдерживать эту пару? Потому что во втором тайме Тикнизян и «Локомотив» стали меньше атаковать этим флангом.

- Я не знаю, что сказать, тренер будет решать, как мы сдерживали. Мы действовали по ситуации.

- Но вы чувствовали давление на ваш фланг?

- Чувствовали, конечно, бегал много. Будем смотреть, изучать, делать работу над ошибками и двигаться дальше.

- Про много бегал. Расскажите про ваш забег в самой концовке встречи, когда уже закончились добавленные минуты. Вы побежали, и мы с комментатором матча не поняли, откуда у вас силы. Откуда они появились, что вы думали в этот момент?

- Вариант решения - только бежать. Не знаю, как у лошади, шоры закрылись, рельсы проложились, и бежал, чтобы отбить мяч подальше от своих ворот. Были игроки слева, как мне сказали, но я их не видел, просто слышал. Сердце билось, наверное, вот здесь (показывает на голову - ЕФ). Как-то так.