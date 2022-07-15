Цорн: «Не собираемся продавать Камано, что будет - гарантировать не могу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн на пресс-конференции объяснил ситуацию с потенциальным уходом атакующего игрока Франсуа Камано.

- Будут ли трансферы на выход? С Франсуа Камано была подвешенная ситуация в конце прошлого сезона. Останется ли он в команде, что на счет других игроков?

- Франсуа Камано у нас является важной частью команды, мы не собираемся его продавать, не рассматриваем опции. Что будет - гарантировать не могу. Он игрок ликвидный, у него еще год контракта, и придет ли такое предложение, от которого мы не сможем отказаться, я не знаю, но мы активно не ищем его продажи. Он в хорошей форме, замотивирован и в высоком качестве на поле. Мы не планируем на выход.