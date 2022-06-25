Наумов: «Хорошо, что Лоськов и Пашинин остаются в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин продолжат свою работу в московском клубе.

По мнению Наумова, Лоськова и Пашинина не стоило убирать из первой команды, отметив, что эти специалисты заслуживают возглавлять «железнодорожников».

«Конечно, хорошо, что Лоськов и Пашинин останутся в «Локомотиве». Их не надо было из команды убирать. Они привыкли быть в команде, быть на острие. Считаю, что это лучше, чем ничего», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Локомотив» завершил на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. По ходу розыгрыша Лоськов и Пашинин были отстранены от работы с основной командой.