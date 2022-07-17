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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов: «Очень хочется, чтобы ребята воплотили сегодня на поле все игровые идеи»

17 Июля 2022 • 16:49 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Пари НН
1-й тайм

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» для канала «Матч Премьер».

- Сегодня ваш первый матч за несколько лет в РПЛ. Есть ли какое-то волнение перед этим возвращением?

- Да нет, обычная первая стартовая игра. Мы к ней готовились за счет предсезонного турнира и игр, поэтому ожидания от первой игры: очень хочется, чтобы ребята воплотили сегодня на поле все игровые идеи, что мы  ними проговаривали.

- Все постоянно спорят, сколько надо времени новому главному тренеру для того, чтобы свои идеи донести до команды, когда команда начнет понимать и играть по-новому. Вам этого времени хватило или нужно еще? Может быть, еще не до конца вашу команду сегодня увидим?

- Что значит до конца или не до конца? Работа идет в ежедневном режиме. Понятно, что у каждого свой срок, мы работаем. Есть уже хорошие моменты, которые уже получаются, и есть моменты, над которыми надо работать и их устранять.

- Несколько новичков сегодня уже в основе, например, Майга. Несколько в запасе. В каком состоянии те, кто не выйдет в старте, но готовы выйти по ходу игры, и те, которые в старте?

- Все готовы, уровень готовности позволяет играть. Вопрос в том, что мы хотим, как мы хотим, кого поменять и кем усилить. От этого зависит стартовый состав.

- Севикян в команде, но его нет в заявке. Когда он будет выходить на поле?

- Дима Рыбчинский немного приболел, но с начала новой недели будет в общей группе и к следующему туру будет готов.

- Чего мы ждем от «Пари НН» в новом сезоне? Какие у команды стоят задачи?

- Я, наверное, не буду оригинальным. Мы двигаемся от матча к матчу, нам очень важно прибавлять в организации и качестве и добиваться положительного результата в каждой игре. Посмотрим, что будет в конце сезона и в итоговой таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Пари НН
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