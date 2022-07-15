Пресс-служба «Локомотива» сообщила об уходе из команды Виталия Лысцова. Контракт с 27-летним центральным защитником был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Лысцов является выпускником академии «Локомотива». Определённый период своей карьеры он провёл в Португалии. За первую команду «железнодорожников» защитник провёл всего семь матчей.

«Локомотив» пожелал Виталию Лысцову успехов и отсутствия травм.

Напомним, что сезон 2021/2022 Виталий Лысцов провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к старту нового чемпионата. В первом туре РПЛ «железнодорожники» сыграют против «Пари НН».