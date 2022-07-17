Стоцкий заявил, что пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Локомотивом» не было

Полузащитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче с «Локомотивом».

«У меня руки были сложены. От живота, может, мяч немного задел руку, но это не пенальти. Руки были прижаты к телу и не увеличивали зону», — передает слова Стоцкого «РБ Спорт».

Футболист заявил, что сохранял спокойствие в данном эпизоде и сразу сообщил команде, что никакого пенальти не было. Арбитры слишком часто обращались к ВАР, это затягивало игру.

«Пари НН» смог отыграться в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» (1:1), играя с 28-й минуты в меньшинстве.