Магкеев: «Травма больше не беспокоит»

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев восстановился после повреждения.

«Когда меня ждать на поле? Каждую игру. Травма больше не беспокоит», — передает слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что не видел момента в конце матча. Хотелось бы, чтобы поставили пенальти. Конечно, «Локомотив» должен обыгрывать «Пари НН», ведь команда играла с численным преимуществом.

В стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» упустили победу в матче против «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 1:1. Отметим, что «Локомотив» с 28-й минуты играл в большинстве.