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Магкеев: «Травма больше не беспокоит»

17 Июля 2022 • 20:53 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Полузащитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев восстановился после повреждения.

«Когда меня ждать на поле? Каждую игру. Травма больше не беспокоит», — передает слова Магкеева «Спорт-Экспресс».

Футболист заявил, что не видел момента в конце матча. Хотелось бы, чтобы поставили пенальти. Конечно, «Локомотив» должен обыгрывать «Пари НН», ведь команда играла с численным преимуществом.

В стартовом туре нового сезона Российской премьер-лиги «железнодорожники» упустили победу в матче против «Пари НН». Встреча завершилась со счетом 1:1. Отметим, что «Локомотив» с 28-й минуты играл в большинстве.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Станислав Магкеев Пари НН
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