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Цорн объяснил, кто будет главным в штабе «Локомотива» - Комппер или Циннбауэр

15 Июля 2022 • 15:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн на пресс-конференции рассказал о перспективах Марвина Комппера, который фактически был главным тренером в конце прошлого сезона.

- Если даже Марвин Комппер получит лицензии Pro,  он не будет главным тренером? Просто раньше говорилось обратное, что он получит лицензию и будет работать главным тренером. Сейчас такая рокировка снова происходит?

- Нет, рокировка не происходит, всё происходит так же, как было запланировано. Марвин получает лицензию. Чтобы получить лицензию Pro, ему нужно получить лицензию А, чем он сейчас занимается. Мы не видим, что он получит лицензию Pro в течение следующего года, поэтому у нас есть долгосрочные планы по Марвину и Жо. Он в начале своей карьеры. Я думаю, он очень и очень хорошо себя показывает, он в риторике очень и очень хорош. Н много чего знает, у него очень хороший контакт с командой, это запланировано. Изначально так его и брали, чтобы у него была перспектива расти. Мы ее придерживаемся, поэтому Жо - главный тренер, Марвин ему ассистирует, Марвин - важный фактор тренерского штаба. Никаких быстрых движений нету, ничего не меняется. Есть просто процесс бучения, он длительный.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марвин Комппер Йозеф Циннбауэр Томас Цорн
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