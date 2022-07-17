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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Пари НН» Гоцук описал Кержакова тремя словами

17 Июля 2022 • 15:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
Через 1 ч. 10 мин.

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером нижегородской команды Александром Кержаковым.

Футболист поблагодарил Кержакова за предоставленный шанс в Премьер-лиге, а также сумел охарактеризовать специалиста тремя словами.

«Фартовый, раскрепощённый, нацеленный», — приводит слова Гоцука Metaratings.

Также защитник рассказал, что критики со стороны Кержакова было много, однако отказался раскрывать подробности.

Напомним, Кержаков покинул «Пари НН» летом нынешнего года. На посту главного тренера команды 39-летнего специалиста сменил бывший наставник молодёжной сборной России Михаил Галактионов.

Сегодня, 17 июля, в матче 1-го тура РПЛ нижегородцы встретятся с «Локомотивом». Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Кирилл Гоцук Пари НН
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