В «Локомотиве» разочарованы результатом своего первого матча

Московский «Локомотив» начал новый сезон в российской Премьер-лиге с ничейного результата в игре с «Пари НН». Москвичи смогли выйти вперед в начале второй половины игры благодаря голу Вилсона Изидора, но радость их продлилась не так и долго - через восемнадцать минут Вячеслав Кротов сравнял счет, посвятив свой гол безвременно покинувшему нас Георгию Ярцеву.

Наставник московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр очень недоволен подобным исходом игры.

- Какое-то время мы контролировали игру. Затем у «Нижнего Новгорода» случилось удаление, после этого схема игры поменялась — и у нас, и у соперника. И иногда случается футбольный парадокс: против команды, играющей вдесятером, сложнее играть. Там ребята больше бегают, больше стараются сохранять концентрацию, - сокрушался Циннбауэр в интервью командной пресс-службе.

В следующем туре «Локомотив» снова сыграет дома, но на сей раз с «Ростовом», эта игра состоится 24 июля.