Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» разочарованы результатом своего первого матча

17 Июля 2022 • 22:14 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Пари НН
окончен

Московский «Локомотив» начал новый сезон в российской Премьер-лиге с ничейного результата в игре с «Пари НН». Москвичи смогли выйти вперед в начале второй половины игры благодаря голу Вилсона Изидора, но радость их продлилась не так и долго - через восемнадцать минут Вячеслав Кротов сравнял счет, посвятив свой гол безвременно покинувшему нас Георгию Ярцеву.

Наставник московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр очень недоволен подобным исходом игры.

- Какое-то время мы контролировали игру. Затем у «Нижнего Новгорода» случилось удаление, после этого схема игры поменялась — и у нас, и у соперника. И иногда случается футбольный парадокс: против команды, играющей вдесятером, сложнее играть. Там ребята больше бегают, больше стараются сохранять концентрацию, - сокрушался Циннбауэр в интервью командной пресс-службе.

В следующем туре «Локомотив» снова сыграет дома, но на сей раз с «Ростовом», эта игра состоится 24 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Торпедо Москва 1:3 Сочи
окончен Локомотив Москва 1:1 Пари НН
окончен Краснодар 2:2 Факел
окончен Динамо Москва 1:1 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Июля
22:27 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Эмоциональный фон после такой ничей очень хороший»
22:14 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» разочарованы результатом своего первого матча
21:58 · Россия. Премьер-лига
Кротов посвятил свой гол Ярцеву
21:56 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Локомотив» вынесет вердикт по Игнатьеву
21:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» сравнял счёт в матче с «Динамо» - видео гола Комличенко бывшей команде видео
21:35 · Россия. Премьер-лига
Цорн: «Локомотив» подписал дополнительные соглашения с легионерами
21:26 · Россия. Премьер-лига
Стоцкий заявил, что пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Локомотивом» не было
21:17 · Россия. Первая лига
Слуцкий рассказал, как присутствие Дзюбы влияет на «Рубин»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Живоглядов: Повторили прошлогодние ошибки
20:59 · Россия. Первая лига
«Уфа» проиграла «Кубани»
20:58 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» начал сезон с победы над «Шинником»
20:53 · Россия. Премьер-лига
Магкеев: «Травма больше не беспокоит»
20:50 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» упустил победу над «Пари НН» - видео видео
20:46 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Качество игры в атаке нас, мягко говоря, не удовлетворило»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что не удивится возвращению Рангника в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем