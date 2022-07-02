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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Пари НН» Майга: «Мною интересовался ЦСКА»

02 Июля 2022 • 12:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о том, что ранее им интересовался ЦСКА.

Футболист отметил, что ему нравится Нижний Новгород, однако поведал, что мог оказаться и в другом клубе РПЛ.

«У меня было предложение от «Урала», но сначала мною интересовался ЦСКА, а потом перестал», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, Майга перешёл в «Пари НН» из «Велеса» в конце прошлого месяца. Контракт малийца с нижегородским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек провёл за московскую команду 27 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Майгу в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Мамаду Майга Пари НН
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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