​«Локомотив» объявил состав на первый матч в чемпионате России

В рамках первого тура чемпионата России «Локомотив» будет принимать «Пари НН». Наставник московской команды Йозеф Циннбауэр принял решение включить в стартовый состав таких исполнителей:

Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции.

Напомним, что Йозеф Циннбауэр занял должность главного тренера «Локомотива» в конце июня. Для немца это будет первый официальный матч у руля «железнодорожников».