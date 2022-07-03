Циннбауэр рассказал, почему решил возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил своё решение возглавить московский клуб.

Напомним, официально о назначении немецкого специалиста на должность главного тренера «железнодорожников» было объявлено 30 июня.

Циннбауэр отметил, что его заинтересовал проект «Локомотива», в составе которого выступает много молодых и талантливых футболистов.

«Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать», — цитирует Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».

Ранее Циннбауэр возглавлял ряд немецких команд, а также он работал в Швейцарии и ЮАР.