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Циннбауэр рассказал, почему решил возглавить «Локомотив»

03 Июля 2022 • 12:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Пари НН
17.07 17:30

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил своё решение возглавить московский клуб.

Напомним, официально о назначении немецкого специалиста на должность главного тренера «железнодорожников» было объявлено 30 июня.

Циннбауэр отметил, что его заинтересовал проект «Локомотива», в составе которого выступает много молодых и талантливых футболистов.

«Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать», — цитирует Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».

Ранее Циннбауэр возглавлял ряд немецких команд, а также он работал в Швейцарии и ЮАР.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ПАРИ НН
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